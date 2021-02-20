مصر.. مصرع واصابة 15 في حادث تصادم

المستقلة/-أحمد عبدالله/ لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 6  آخرون، في حادث تصادم مروع  بطريق وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي في التقاطع بين طريقى السويس القاهرة من الكيلو 109 والسويس الإسماعيلية الصحراوى ومحور 30 يونيو.

وقد تلقى الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الإسعاف بمحافظة السويس  بلاغا بحدوث حادث تصادم اتوبيس ميني مع سيارة نقل طريق الوردة البيضاء المتجه الى محور 30 يونيو وتم توجيه 15 سيارة إسعاف لموق الحادث.

فيما تبين وجود جثث بموقع الحادث وتحتاج تدخل قوات الحماية المدنية لاستخراج الجثث وأشلائها فتم أخطار العميد سامح بسيم  للتدخل بمعدات بموقع الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية أن رقم الاتوبيس ٨٢١٧ ط ى ر والنقل ٢٢٩٩ سويس على جرار ٤٥٨ على ٢٨

وأشرف الدكتور محمد طنطاوى على  نقل 6 مصابين منهم 3 أطفال حالات متوسطة و شديدة اتجاه مستشفى السويس العام.

تم استخراج 3 جثث و باقي جثث محتجزه وجار استخراج الاشلاء بمعرفة الحماية المدنية.

والضحايا هم حازم فتحي شعبان، وسيده مجهولة الهوية، وعادل عبدالله علي، وهاني فتحي مبارك، ومحمد شعبان علي، ومجهول نصف جثة، ومجهول هوية أخر، ورضا السيد زهران، ومحمود يحي محمود.

نتيجة بحث الصور عن تصادم أتوبيس بسيارة نقل بالسويس

والمصابين في الحادث هم يوسف السيد سعد 11 كدمات وسحجات متفرقه وما بعد الارتجاج، وهنا السيد سعد 9شهور كدمات وسحجات وما بعد الارتجاج، ومحمد السيد 10سنوات كدمات وجروح وما بعد الارتجاج، واحمد صبحي احمد 25سنه كسر بالساق وكسر بالفخذ الايسر وكسر بالساق اليمنه، وخديجه السيد سعد  9سنوات كسر بالساق اليمنه وما بعد الارتجاج، والسيد عبده السيد 42 سنه كسر بالساق اليسره.

انتقلت قوات أمن السويس وتأمين الطرق لموقع الحادث تحت أشراف اللواء محمد الألفى مدير الأمن لتحرير محضر بالواقعة والوصول لأسباب الحادث والتسبب فيه ورفع أثار الحادث و عودة حركة المرور تحت إشراف العميد عمرو أنور مدير المرور.

تم إخطار النيابة العامة بالسويس للتحقيق تحت أشراف المحامى العام لنيابات السويس.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

اعتداء بالضرب على سعودية في الشارع يثير حالة من الغضب.. فيديو

اخر الاخبار

نجاة وزير داخلية حكومة الوفاق من هجوم بالرصاص على موكبه غربى طرابلس 

اخبار مصر

مصر.. وقف تامر أمين وإحالة البلاغات المقدمة ضده للنائب العام

اخر الاخبار

فلسطين.. تسجيل 1564 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات خلال 24 ساعة

الاخبار

بارزاني : العلاقات السياسية بالعراق لم تعد بالمستوى ويجب ان نشارك السنة

اخر الاخبار

 المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا يصدر أول قرار له 

اخر الاخبار

العراق يتصدر قائمة اكثر الدول العربية تضررا من كورونا

اخر الاخبار

العراق يتصدر قائمة اكثر الدول العربية تضررا من كورونا

اخر الاخبار

أول تعليق من رانيا يوسف على حكم براءتها في واقعة تصريحات “الحجاب والمؤخرة”

اخبار العراق

27 حالة وفاة و 3187 إصابة جديدة بكورونا .. الموقف العراقي اليومي

اخر الاخبار

رد عاجل من الصومال على بيان الإمارات بشأن أعمال العنف

اخر الاخبار

انتهاء علاقة تامر أمين بـ الإعلام .. وهذا الشرط الوحيد للعودة

اخبار السعودية

ريما الجفالي أول سائقة سعودية تنافس في بطولة الفورمولا آي

اخبار السعودية

السعودية تستثمر أكثر من 20 مليار دولار في الصناعات العسكرية

اخر الاخبار

كشف سر المرأة الرومانية المدفونة تحت سوق في لندن

اخر الاخبار

الكويت… توقعات باتخاذ قرار لمنع التجمعات بدلا من الحظر تفاديا للخسائر

اخر الاخبار

بينها ’’حماس’’.. أول رسالة من الفصائل الفلسطينية إلى بايدن