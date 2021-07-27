مصر.. مصرع 6 وإصابة 19 فى إنقلاب أتوبيس على طريق الإسكندرية مطروح

المستقلة/-أحمد عبدالله/ لقي 4 أشخاص مصرعهم وأُصيب 21 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس علي الطريق الساحلي إسكندرية مطروح أمام قرية جلال بالضبعة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل ضحايا الحادث إلى مستشفى الضبعة

وأسفر الحادث عن مصرع 6 وهم ندي عاشور محمد، 37 سنة، وشيماء علي عبده، 35 سنة، وعلي محمد عطية، 35 سنة، وفاطمة إبراهيم علي 40 سنة، ورمضان علي عطية، 36 سنة، ومحمود محمد أحمد 15 سنة

وأصيب في الحادث 19شخصا ، هم سعاد محمد علي 23سنة من الجيزة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وهدير محمد علي 16سنة مصابه بجروح متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، ورودينا مصطفى خميس 9 شهور جرح بالوجه، وعبد الرحمن مصطفى خميس 4 سنوات جرح بالوجه وجودي وليد على 12سنة جرح باليد اليمنى والقدم اليمنى، وجنى رمضان على عطية 5سنوات جرح باليد اليسرى والفم وعمر عاشور محمد 12سنة مصاب باشتباه واشتباه نزيف بالمخ، ويوسف رمضان على 12 سنة جرح بالرأس، ومحمد زهران عتريس 16 سنة، وبلال رمضان على ١٣سنة جروح متفرقة بالجسم ورامي ووليد عطية ومحمود عاشور محمد 14سنة وهند علي عطية 35سنة اشتباه نزيف بالمخ وجرح بالرأس، ومنى زهران عتريس 17سنة جرح بالرأس، وسحر على عطية 40 سنة جروح متفرقة بالجسم، واسينات علي عطية 10سنوات جروح متفرقة بالجسم وأحمد محمد أحمد 19سنة جروح متفرقه بالجسم وحمد علاء فضل جروح متفرقة بالجسم ودلال رمضان على كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وشيماء شعبان محمود 37سنة كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

تم إجراء الإسعافات اللازمة وايداع الجثث مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابه