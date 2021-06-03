مصر.. مصرع 6 أطفال داخل المؤسسة العقابية بالمرج بسبب حريق

المستقلة/-أحمد عبدالله/ لقي ٦ أطفال مصرعهم داخل المؤسسة العقابية التابعة لوزارة التضامن بمنطقة المرج نتيجة نشوب حريق داخل غرفتهم بسبب شجار بين طفلين.

بداية الواقعة عندما نشب خلاف بين طفلين داخل المؤسسة العقابية التابعة لوزارة التضامن بمنطقة المرج على إثرها قاما بإشعال النيران داخل غرفتهم ونتج عن ذلك مصرع ٦ أطفال.

وهرعت على الفور سيارات الإطفاء لمكان الحريق وتمت السيطرة عليه وأسفر عن مصرع ٦ أطفال بداخل المؤسسة .

وانتقلت على الفور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن لمكان الحادث للوقوف على ملابساته ومتابعة التحقيقات الجارية فى الحادث.

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