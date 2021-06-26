مصر.. ضبط عصابتين “جلب وتدوير مخدرات” ببضاعة بـ 87 مليون جنيه

المستقلة/-أحمد عبدالله/ واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على جلبها وتهريبها وترويجها وتشديد الرقابة على كافة المنافذ .

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات نشاط تشكيل عصابى دولى شديد الخطورة يضم (مصريين وأجانب) تخصصوا فى جلب وتهريب المواد المخدرة من خارج البلاد خاصة مخدرى ( الحشيش والهيروين ) وإعادة تدويرهما لمضاعفة كمياتهما وترويجهما على نطاق واسع على عملائهم بمحافظات الجمهورية .

ضم التكشيل (16 عنصر إجرامى – بينهم 7 أشخاص يحملون جنسيات أجنبية – لثلاثة منهم معلومات جنائية – مقيمين بنطاق محافظات ” القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ، شمال وجنوب سيناء ، الإسماعيلية ، الشرقية ” ) من بينهم زعيم التشكيل الصادر ضده (4 أحكام قضائية ، من بينهم حكمين بالسجن المؤبد فى قضايا مخدرات ) حيث يقوم زعيم التشكيل بالتمويل المادى لجلب تلك الشحنات المخدرة من خارج البلاد ، ويقوم بعض عناصر التشكيل بعقد الصفقات مع تجار المواد المخدرة داخل البلاد ويقوم البعض الأخر بتخزينها بمخازن سرية محددة بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية ، ويتولى أحدهم نقل المواد المخدرة تمهيداً لتسليمها للعملاء ويقوم آخران بإستلام المبالغ المالية من زعيم التشكيل وتحويلها إلى عملات أجنبية ( دولار ) لإرسالها بطرق غير شرعية خارج البلاد لتمويل الصفقات وقيام باقى عناصر التشكيل من الأجانب بإعداد وتجهيز شحنات المواد المخدرة خارج البلاد لإرسالها إلى زعيم التشكيل وحيازة وإحراز عينات من مخدر الهيروين لعرضها على عملائهم لجلب المزيد من الشحنات .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومشاركة مديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم إستهداف عناصر التشكيل من خلال عدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم جميعاً .

وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين الخام وزنت ( 66 كيلو جرام ) و( 2523 ) طربة من مخدر الحشيش وكمية من ذات المخدر وزنت جميعها حوالى ( 262كيلو جرام ) وكمية من مخدر الآيس و( 15000 ) قرص لعقار الكبتاجون المخدر وبندقية آلية عيار 7,62×39مم وطبنجة ومسدس و( 6 ) خزينة أسلحة نارية وعدد من الطلقات النارية والخرطوش ومبالغ مالية كبيرة (أكثر من مليون جنيه – عملات أجنبية مختلفة) وماكينة عد نقود وميزان حساس و( 3 ) أجهزة لاب توب و( 39 ) هاتف محمول و( 8 ) سيارات إحداهما بدون لوحات و( 31 ) شيكارة صوديوم ( مواد خام تستخدم فى خلط الهيروين ) وزنت ( 775 كيلو جرام ) .

بمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى .. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (60٫000٫000 – ستون مليون جنيه تقريباً)

ومن ناحيه اخرى تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات نشاط تشكيل عصابى تخصص فى جلب وتصنيع مخدر الهيروين وخلطه لمضاعفة كمياته وترويجه على نطاق واسع على عملائهم بمحافظات الجمهورية .

حيث ضم التشكيل (5 عناصر إجرامية ، مقيمين بنطاق محافظات ” الإسماعيلية ، الشرقية ، القاهرة “) .

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومشاركة مديريتى أمن القاهرة والإسماعيلية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة تم إستهداف عناصر التشكيل من خلال عدة مأموريات أسفرت عن ضبطهم عدا أحدهم .

وضبط بحيازتهم كمية من مخدر الهيروين الخام وزنت ( 50 كيلو جرام ) وكمية من مخدر الهيروين معدة للترويج وزنت ( 2 كيلو جرام ) و ( 150 ) طربة من مخدر الحشيش وكمية مجزئة من ذات المخدر وزنت أكثر من (15 كيلو جرام ) وكمية من مخدر الآيس وكمية من المواد معدة للخلط مع مخدر الهيروين والأدوات والآلات المستخدمة فى عملية الخلط والتعبئة ومبالغ مالية و( 6 ) سيارات و( 9 ) هواتف محمولة .

بمواجهة المتهمين إعترفوا بنشاطهم الإجرامى .. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (27٫000٫000 – سبعة وعشرون مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.