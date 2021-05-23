مصر.. سائق قطار ينقذ الركاب من كارثة بسوهاج ..فيديو

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تمكن قائد القطار الروسي رقم 974 خط “القاهرة – الأقصر” ومساعده ضياء الرفاعي، من إيقاف القطار  قبل الاصطدام بـ توك توك وذلك أثناء عبوره من أحد المنافذ غير الشرعية على شريط السكة الحديد في منطقة الساحل القبلي بسوهاج.

وأكد مصدر بالسكة الحديد، أن السائق محمود شعبان، تمكن من توقيف القطار، وهو بكامل سرعته المقرره بعد رؤيته شيئا غريبا يقف أمام خط سيرة، موضحًا أنه أنقد مئات الركاب من كارثة محققة.

وأوضح المصدر أن لسائق أبلغ برج المراقبة أثناء توقف القطار، في وقت قام فيه أهالي البلد المجاورة وسائق التوكتوك من تحريك المركبة بعد تعطلها، موضحًا أن رئيس الهيئة أمر بإتخاذ اللازم تجاة الواقعة قانونيًا.

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