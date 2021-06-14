مصر.. جنايات القاهرة تؤجل محاكمة ٣متهمين في قضية الفيرمونت

المستقلة/-أحمد عبدالله/ اجلت  محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية،  تأجيل أولى جلسات محاكمة 3 متهمى لارتكابهم جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها، في قريةٍ سياحيَّةٍ بالساحل الشمالي خلال عام 2015، في قضية «الفيرمونت» الشهيرة، لجلسة 8 أغسطس.

وكانت «النيابة العامة»، أقامت الدليل قِبَلَ المتهمين من شهادة المجني عليها وستة شهود آخرين، وما ثبت من مشاهدة تسجيلٍ مرئيٍّ لجانبٍ من الواقعة، ظهر فيه اثنان من المتهمين يعتديان جنسيًّا على المجني عليها، حيث أثبت تقرير فحص التسجيل الصادر من «الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية» بوزارة الداخلية، تطابقَ القياسات البيومترية للمجني عليها ولمتهمٍ محبوس مع قياساتهما في صورهما المأخوذة لهما على الطبيعة.

وكان التسجيل، أُرفِق بالبلاغ المقدم «للنيابة العامة» في واقعة التعدي على فتاة (بفندق فيرمونت نايل سيتي)، فأجرت تحقيقاتها في الواقعتين.‏

وكانت «النيابة العامة»، نسخت صورة من أوراق قضية الاعتداء على فتاة (بفندق فيرمونت)، التي لا تزال التحقيقات جاريةً فيها في ضوء ما يَرِد إلى «النيابة العامة» عبرَ البريد الإلكتروني المخصص لتلك القضية، وخصصت الصورة المنسوخة للواقعة التي أحالتها اليوم إلى «محكمة الجنايات»، وراعت خلال النسخ والإحالة، ما يضمن سرية التحقيقات والحفاظ على بيانات الأطراف في الواقعتين.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

وزير الرى السودانى: الحديث عن عدم التوقيع على اتفاق حول سد النهضة مسألة غير مقبولة

اخبار مصر

مصر.. تأييد إعدام حجازي والبلتاجي و13 آخرين فى قضية فض رابعة

اخر الاخبار

تخطى المليون .. لبنان يسجل رقما مميزا للتلقيح ضد كورونا في يوم واحد

اخبار مصر

 التعليم العالى يسلم صندوق تحيا مصر 57 مليون جنيه لإعادة إعمار غزة ..صور

اخر الاخبار

محافظ غزة: إذا أراد العالم أن يصنع سلاما حقيقيا فلن يصنع إلا بمصر..فيديو

اخبار مصر

الخارجية المصرية تدين هجمات الحوثيين وتؤكد تضامنها مع السعودية

اخبار مصر

مباحثات رسمية مصرية قطرية على مستوى وزيري الخارجية بالدوحة

اخبار مصر

مباحثات رسمية مصرية قطرية على مستوى وزيري الخارجية بالدوحة

اخبار العراق

السوداني يتهم هيئة الاتصالات اخفاء قرارات تلزم شركات الهاتف النقال دفع تريليون دينار كضرائب

اخر الاخبار

السعودية.. حظر العمل من 12 ظهرًا للثالثة عصرًا حتى 15 سبتمبر المقبل

اخر الاخبار

صاعق إنفجار.. “حماس”: تحذر من مسيرة الأعلام الإسرائيلية

اخبار العراق

عامر الفايز : تأجيل الانتخابات سيصب في صالح الحكومة الحالية

اخر الاخبار

تراجع اسعار الذهب اليوم الاثنين بسبب ارتفاع الدولار الامريكي

اخبار العراق

القانونية النيابية : البرلمان ستبقى صلاحياته الواسعة لحين حل نفسه

اخر الاخبار

قتلوها بحقنة هواء.. حكم قضائي رادع بجريمة هزت مصر

اخبار العراق

التخطيط : سكان العراق يزداد عددهم سنويا بمعدل 850 ألفا إلى مليون شخص

اخر الاخبار

علامات تشير إلى نقص الزنك في الجسم