مصر تفتح معبر رفح استثنائيا تضامنا مع الشعب الفلسطينى لاستقبال المصابين

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أعادت مصر فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة اليوم الأحد ، أمام العابرين المسافرين والعالقين والقادمين برحلات العلاج في اتجاه واحد وذلك بعد اغلاقه لأربعة أيام بسبب أجازة عيد الفطر.

ومارست الأطقم العاملة داخل صالة الوصول داخل معبر رفح البري ، عملها لسرعة انهاء إجراءات السفر ، حيث بدأ وصول حافلات الركاب من قطاع غزة الي الجانب المصري ، لإنهاء إجراءات السفر الي الأراضي المصرية.

وقالت المصادر إن الحافلة تقل 95 مسافرا فلسطينيا بينهم مسافرون للخارج وطلاب ومرضى وجاري إنهاء إجراءات السفر حسب الإجراءات المتبعة.. مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد