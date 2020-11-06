مصر.. تعرف على لجنتك الانتخابية وأسماء المرشحين بدائرتك فى انتخابات مجلس النواب 2020

المستقلة/ منى شعلان/ تنطلق غدا السبت ، المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصرية 2020، وعلى مدار يومين ، في 13 محافظة من محافظات المرحلة الثانية، وهى : القاهرة والقليوبية وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والمنوفية والإسماعيلية والشرقية وبورسعيد السويس ودمياط ووشمال سيناء وجنوب سيناء.

وكانت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 جرت بعدد 14 محافظة للمصريين في الخارج أيام 21 و22 و23 أكتوبر للمصريين في الخارج، كما تمت في تلك المحافظات أيام السبت 24 أكتوبر و25 أكتوبر 2020 بمحافظات: الجيزة والفيوم والمنيا وأسيوط وبني سويف وسوهاج وقنا والوادي الجديد وأسوان والأقصر والبحر الأحمر والإسكندرية ومطروح والبحيرة.

و تستطيع معرفة أسماء المرشحين في دائرتك على المقاعد الفردية أو القوائم وأسماء مرشحى القوائم الأساسيين والاحتياطيين في دائرتك من خلال الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق الرابط التالى :

https://www.elections.eg/candidates

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 3 طرق يمكن من خلالها الناخبين الذين سيقومون بالتصويت فى انتخابات مجلس النواب 2020، التعرف والاستعلام عن مقراتهم الانتخابية على مستوى كل محافظات الجمهورية.

أولا : ارسال رسالة قصيرة من تليفونك المحمول تتضمن الرقم القومى الخاص بك والمكون من 14 رقمًا على رقم 5151 .

ثانيا: الاتصال برقم 141 المخصص من الهيئة الوطنية للانتخابات وإملاء الرقم القومى وسيتم ابلاغك بالبيانات الانتخابية الخاصة بك.

ثالثا: ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات الرسمى عن طريق الرابط التالي:

https://www.elections.eg/