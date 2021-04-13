مصر.. تطبيق نظام جديد لفتح وغلق المحال التجارية فى هذا الموعد

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تبدأ الأجهزة المحلية بالمحافظات في مصر، السبت المقبل، تطبيق قرارات جديدة خاصة بفتح وغلق المحال التجارية والمولات والورش والمقاهي والكافيهات.

ويأتي القرار الجديد تطبيقا لقرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.

وطبقا للإجراءات الجديدة فإنه “سيتم اعتبارا من 5 رمضان، مد مواعيد غلق المحال التجارية والمولات والورش ساعة، وتستثنى من تلك المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحال الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات”.

وبحسب قرارات الحكومة، فإنه “اعتبارا من غد الثلاثاء وحتى يوم الجمعة المقبل، ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية، يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة العاشرة مساء، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة لتغلق الساعة الحادية عشرة مساء”.

وستكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية، يوميًا، من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة لتُغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواي، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار “24 ساعة”.

وستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية، يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السادسة مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.

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