مصر تستهدف خفض عجز الموازنة الى 6.6%

المستقلة/أمل نبيل/وافقت الحكومة على المصرية على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021/2022، تمهيدا لعرضه على البرلمان، حيث تستهدف الموازنة خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي 1.5% من الناتج المحلي لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة كنسبة من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.

وقال وزير المالية، محمد معيط إن الموازنة تستهدف معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي 5.4%، وخفض عجز الموازنة، والعمل على تحقيق فائض أولي قدره نحو 1.5% من الناتج المحلي مقارنة بتقديرات فائض أولي للعام المالي الحالي
وأضاف وزير المالية أن الأهداف تضمنت مساندة ودعم النشاط الاقتصادي خاصة قطاعي الصناعة والتصدير وأهم المبادرات والبرامج ذات الصلة، بما في ذلك مبادرة السداد النقدي لمتأخرات المصدرين، وبرامج مساندة ورد الأعباء للمصدرين، والمشروع القومي لإحلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار والبنزين، بالإضافة إلى دفع جهود الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وأهم البرامج والمبادرات ذات الصلة، وذلك من خلال زيادة مخصصات باب الأجور وإثابة العاملين، واستمرار تمويل الدرجات اللازمة لترقيات العاملين بالدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لمنح حوافز وبدلات انتقال للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية، والعمل على زيادة المعاشات لضمان وجود زيادة حقيقية أيضا في دخول أكثر من 10 ملايين من أصحاب المعاشات، وتوفير المخصصات اللازمة لدعم السلع التموينية، وتمويل برنامج تكافل وكرامة، والمشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري ضمن مبادرة “حياة كريمة”.
وفيما يتعلق بباب الاستثمارات العامة، تطرق الوزير إلى أن موازنة العام المالي المقبل تستهدف ضمان استمرار زيادة مخصصات الاستثمارات العامة بشكل يفوق أية زيادات أخرى لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بمعدل نمو 27.6%، كما استعرض أهم المخصصات المالية للبنود الداعمة للنمو والنشاط الاقتصادي، حيث إنه من المقدر أن يصل معدل نمو بند دعم وتنمية الصادرات إلى 110%، وبند الأجور وتعويضات العاملين إلى 11.4%، وأن تزيد مخصصات المواد الخام (أدوية وأغذية ومواد أخرى) بنسبة 26%.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فيديو.. طرح البرومو الرسمي للمسلسل المصري”بين السما والأرض”

اخر الاخبار

مبابي يحقق رقما تاريخيا مع منتخب فرنسا

رياضية

منتخب الأردن يهزم لبنان وديا

اخر الاخبار

فيديو.. رد ناري من عمر كمال بعد التنمر على صورته مع الشيخ مبروك عطية

اخبار مصر

مصر تستهدف خفض عجز الموازنة الى 6.6%

اقتصادية

خبيرة: توسيع قاعدة الاستثمار الزراعي العربي “ضرورة ملحة” وليست رفاهية

اخبار مصر

لحمايتها من الانهيار..البنك المركزي المصري يضخ مليار جنيه في البورصة

اخبار مصر

لحمايتها من الانهيار..البنك المركزي المصري يضخ مليار جنيه في البورصة

اخر الاخبار

محاكمة مي العيدان بتهمة التنمر على أحمد بدير.. تفاصيل

اخر الاخبار

هل تكرر الولايات المتحدة أخطائها القديمة في ليبيا؟

اخبار العراق

نائب: بيان السفير الامريكي  للانتخابات أظهر مشاعر الكراهية للأحزاب

اخر الاخبار

كربلاء تحذر التجار من ملئ السجون بالذين يرفعون  أسعار الغذائية والزراعية

اخر الاخبار

أسعار الذهب ترتفع فوق 1735 دولار للأوقية

اخر الاخبار

فيديو.. أول تعليق من زينب العسكري على أنباء طلاقها

اخر الاخبار

الدهلكي يطالب بتصحيح الوضع الانتخابي لنازحي جرف الصخر في السليمانية

اخر الاخبار

أسعار النفط تقترب من 65 دولار للبرميل

اخر الاخبار

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور مصر خلال ساعات 