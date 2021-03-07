مصر تستبعد فلسطيني ولبنانية لأسباب تتعلق بالصالح العام

المستقلة/-أحمد عبدالله/ نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، قرارين أصدرهما محمود توفيق، وزير الداخلية، بإبعاد إمرأة لبنانية الجنسية، ورجل فلسطيني الجنسية، خارح البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وقد نص القرار الأول على أن “تبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوة سهيلة سهيل كريدية، لبنانية الجنسية، مواليد 4 سبتمبر 1974″، واستند القرار إلى القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته.

كما استند إلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 19 يناير 2021، بشأن طلب إبعاد اللبنانية الجنسية خارج البلاد، لأسباب تتعلق بـ”الصالح العام”.

ونص القرار الثاني على أن “يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو، عزمي حسن حسين العمايرة، فلسطينى الجنسية، مواليد 15 أبريل 1980”.

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