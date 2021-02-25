مصر ترسل طائرة مساعدات طبية وغذائية للجيش اللبناني

المستقلة/-أحمد عبدالله/ وصلت إلى مطار بيروت الدولي، صباح اليوم الخميس، طائرة مساعدات مصرية محملة بمواد طبية وغذائية مقدمة من الدولة المصرية إلى الجيش اللبناني.

وفور وصول الطائرة، شكرت وزيرة الدفاع اللبنانية زينة عكر، التي كانت باستقبالها برفقة عدد من الضباط، “الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والجيش والشعب المصري على هذا الدعم الطبي الذي يقدمونه للجيش اللبناني”، مشيرة إلى أن “المساعدات الطبية والإنسانية التي وصلت من مصر إلى لبنان بعد انفجار الرابع من أغسطس، في مرفأ بيروت ساهمت وخففت كثيرا وجع الناس”.

وأضافت أن “لبنان لديه علاقات قوية وتاريخية وقديمة مع مصر وستستمر بالطبع مع الأجيال القادمة”.

بدوره، قال السفير المصري لدى لبنان ياسر علوي، “لقد وصلت اليوم الدفعة الجديدة من الجسر الجوي المصري الممتد منذ انفجار المرفأ في بيروت، وهذه الدفعة مقدمة تحديدا للجيش اللبناني، وتتضمن موادا طبية ودوائية تم إعدادها بالتنسيق مع الجانب اللبناني بالإضافة إلى نحو 5 أطنان من المواد الغذائية” .

وأكد علوي أن “الجسر الجوي مستمر ما دامت الحاجة إليه”، مؤكدا أن “مصر تسخر كل إمكاناتها لدعم الأشقاء في لبنان لتجاوز هذه المرحلة”.

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