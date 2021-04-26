مصر تدرج محمود عزت وآخرين من قيادات الإخوان على قوائم الإرهاب

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قررت الدائرة 28  بغرفة المشورة بمحكمة القاهرة الجديدة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، إدراج محمود عزت المرشد السري لجماعة الإخوان الإرهابية و4 متهمين آخرين في أحداث مكتب الإرشاد على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.

وجاءت أسماء المدرجين الخمسة كالتالي : محمد عبد العظيم محمد البشلاوي وعاطف عبد الجليل علي السمري والسيد محمود عزت إبراهيم وأحمد محمود أحمد شوشة ورضا فهمي عبده خليل.

من جانبها، أصدرت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار بأمانة سر سيد حجاج في 8 أبريل 2021 حكمها بالسجن المؤبد للإرهابي محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان في إعادة محاكمته على الحكم الصادر ضده غيابيا في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مكتب الإرشاد».

ووجهت النيابة العامة للمتهم الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة والتخطيط لارتكاب الجريمة فقام المتهمون المتواجدين بالمقر بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش تجاه الضحايا قاصدين إزهاق أرواحهم.

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