مصر تخلى سبيل 4 متهمين في قضية فيرمونت

المستقلة/-أحمد عبدالله / تقدمت النيابة العامة باستئناف على قرار محكمة القاهرة الجديدة الصادر بإخلاء سبيل أحمد حلمي طولان وأمير زايد ومتهم آخر، في قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة داخل فندق فيرمونت عام 2014، بكفالة 100 ألف جنيه.

كانت محكمة القاهرة الجديدة الدائرة 27 برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين سامح السعيد ود. عادل السيوي وأمانة سر مجدي شكري، قررت إخلاء سبيل أحمد حلمي طولان وأمير زايد ومتهم أخر بقضية الفيرمونت، في قضية الاغتصاب الجماعى لفتاة داخل فندق فيرمونت فى عام 2014، بكفالة 100 ألف جنيه.

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