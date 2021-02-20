مصر.. تحديد جلسة 20 مارس لمحاكمة تامر أمين لإهانته أهل الصعيد

المستقلة/-أحمد عبدالله/ حددت محكمة جنح مدينة نصر، جلسة 20 مارس القادم، لمحاكمة الإعلامى تامر أمين بتهمة سب وقذف الشعب المصرى وإهانته؛ فى الجنحة المباشرة التى تقدم بها المستشار أشرف ناجى ضده بعد الحلقة التى اتهمت بأن بها تجاوز ضد الشعب المصرى.

وكان الإعلامى تامر أمين، اعتذر عن إهانته لأهالى الصعيد فى برنامجه، وقال فى فيديو: “أقدم اعتذار واضح وصريح لا لبس فيه لكل أهالينا فى الصعيد وفى كل مكان بمصر، اللى زعلانين منى، أنا لا هكابر ولا هآوح، أنا من الناس اللى بتعتذر لما تحس إن الناس زعلانة منها، حتى لو كانت نيتى يعلم بيها ربنا نيتى خير وكان الهدف هو المصلحة العامة”

وأضاف تامر أمين: “أنا أكتر حاجة تضايقنى فى الدنيا إن واحد صعيدى بس أو واحدة صعيدية بس يزعلوا منى، وأنا من أكتر المؤمنين بالصعيد واحترام الصعيد وعزة نفس الصعيد وكرامة الصعيد وأصل الصعيد، صعيد مصر هما أصل مصر اللى طلعولنا الناس المفكرين والأدباء والناس الشريفة المحترمة”

وتابع تامر أمين: “والله ما قصدتش الإهانة أبدأ، ودى آخر حاجة تيجى على دماغى، وآخر حاجة في الدنيا إن يبقى حد صعيدى زعلان منى، فانا بقول لكل صعيدى وصعيدية جزمتكم على راسى من فوق، وأنا ابنكم وأنا ابن ريف مصر، ونسايبى أساساً من الصعيد مرات أخويا من الصعيد وبتشرف بيها وبالنسب دا”.