مصر تبدأ حملة تطعيم لمواجهة كورونا بداية مارس المقبل 

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشفت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، إن بلادها ستبدأ خملة تلقيح شعبية ضد كورونا خلال الأسبوع الأول من شهر مارس/ آذار.

وتابعت الوزيرة فى تصريحات لصحيفة الشرق إن مصر تلقت لقاحات كورونا من شركتي سونوفارم وأسترازينيكا.

واعتبرت زايد مصر أول دولة أفريقية تحصل على لقاح أسترازينيكا لمواجهة كورونا.

وفي تصريحات لخالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، بمناسبة وصول 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة “سينوفارم” الصينية، بمطار القاهرة الدولي كهدية من دولة الصين، قال مجاهد إنه سيتم فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل الفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وذلك خلال الأيام القليلة الماضية، من خلال 40 وحدة صحية على مستوى الجمهورية.

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