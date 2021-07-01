مصر تبدأ تطبيق زيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ تبدأ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، من اليوم ، الخميس ، تطبيق أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، وسيتم تحصيلها على فاتورة أغسطس بالنسبة للعدادات التقليدية ، أما العدادات مسبوقة الدفع سيتم الشحن بالأسعار الجديدة

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن زيادة أسعار شرائح الكهرباء بداية من اليوم الخميس 1 يوليو 2021 ” قلتلكم عليها من السنة اللى فاتت ” ، مشيرا إلى أنه بناءً على تعليمات القيادة السياسية، تم مد فترة رفع الدعم عن الكهرباء حتى 2025.

وجاءت أسعار شرائح الكهرباء التي سيتم تطبيقها اليوم، مع تثبيت قيمة خدمة العملاء .

الشريحة الأولى: من صفر إلى 50 كيلو وات سعرها حاليا 38 قرشا ستصبح 48 قرشا. وخدمة العملاء كما هى 1 جنيه

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات وسعرها حاليا 48 قرشا وستكون 58 قرشا. وخدمة العملاء كما هى 2 جنيه

الشريحة الثالثة: من صفر إلى 200 كيلو وات وسعرها حاليا 65 قرشا وستكون 77 قرشًا.وخدمة العملاءكما هى 6 جنيه

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات وسعرها حاليا 96 قرشا ستكون 106 قروش وخدمة العملاء كما هى 11 جنيه

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات وسعرها حاليا 118 قرشا وستكون 128 قرشًا. وخدمة العملاء كما هى 15 جنيه

الشريحة السادسة: من 651 ألف كليو وات، وستكون سعرها كما هي حاليا 140 قرشا. وخدمة العملاء كما هى 25 جنيه

الشريحة السابعة: من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات وأصحاب تلك الشريحة لا يحصلون على دعم وسعرها حاليا 118 قرشًا وستكون 128 قرشاوخدمة العملاء كما هى 40 جنيه

ومن صفر لأكثر من 1000 وأصحاب تلك الشريحة أيضا لا يحصلون على دعم ولا يخضعون لنظام التشريح وستكون سعرها كما هي حاليا 145 قرشا وخدمة العملاء كما هى 40 جنيه