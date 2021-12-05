مصر تبحث تصدير الكهرباء إلى العراق عبر الأردن

المستقلة/- تستهدف وزارة الكهرباء تصدير 1000 ميغاواط إلى العراق كمرحلة أولى من خلال خط الربط الكهربائي مع الأردن. وقالت مصادر بوزارة الكهرباء لصحيفة “البورصة”، إن الاتفاق على زيادة سعة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن يهدف إلى إمداد الكهرباء لدول أخرى تضم سوريا ولبنان والعراق، خاصة أنه قبل الظروف والأحداث السياسية كانت مصر تصدر 450 ميغاواط كهرباء.

وأوضحت المصادر، أن الأردن لديها احتياطي قدرات كهربائية من مشروعات الطاقة المتجددة، وحال زيادة سعة الربط الكهربائي مع مصر، ستحصل على احتياجاتها، ويتم إمداد الكهرباء لدول أخرى من خلال الشبكة الأردنية.

وتابعت أن القدرات الكهربائية التي يحتاجها العراق قد تصل إلى 2000 ميغاواط، ولكن سيتم إمداده بنحو 1000 ميغاواط كمرحلة أولى قابلة للزيادة”.

وذكرت المصادر، أنه حال مرور الكهرباء عبر الشبكة الأردنية ستحصل على رسوم نظير القدرات المصدرة من مصر، وهو ما حدث في وقت سابق من خلال تصدير مصر الكهرباء عبر الشبكة الأردنية إلى لبنان وسوريا. وأوضحت، أنه يجرى تنفيذ خط ربط بين الأردن والعراق على مرحلتين بطول 300 كيلو متر ومقرر الانتهاء منه خلال أشهر.

وأشارت المصادر إلى أن مصر والأردن سوف تستفيدان بشكل كبير من زيادة سعة الربط الكهربائي بينهما، خاصة أن لديهما احتياطي قدرات، وتوجد دول أخرى تحتاج إلى الكهرباء منها سوريا ولبنان والعراق، مما يساهم في تحقيق موارد مالية كبيرة من توسعة سعة خط الربط الكهربائي.

ويتجاوز العجز بين قدرات واستهلاك الكهرباء في العراق نحو 7 آلاف ميغاواط، وتعكف الحكومة العراقية على الخروج من مأزق الانقطاعات ونقص القدرات بتفعيل اتفاقيات استيراد الكهرباء من الدول المجاورة والعمل على زيادة مشروعات إنتاج الطاقة.

 

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