مصر.. تأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد على و102 آخرين بتهمة التحريض على العنف

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة المقاول الهارب محمد على و102 آخرين، لاتهامهم بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “الجوكر”. لجلستى 24 و 25 أغسطس لسماع الشهود وأقوال الباحث الاجتماعى.

وكشفت التحقيقات في القضية 1530 لسنة 2020 ارتكاب المتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجه للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

وجاء في أمر الإحالة قيام المتهمين بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية، لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم، وذلك في محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والقائمين على الحكم.

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