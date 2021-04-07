مصر .. براءة أحمد شفيق واثنين آخرين فى قضية “فساد الطيران”

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قضت محكمة مصرية اليوم الأربعاء، ببراءة الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق واثنين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ“فساد وزارة الطيران المدني“.

وقال شفيق خلال انعقاد جلسة محاكمته السابقة: ”لم أهدر جنيهًا من المال العام الخاص بالدولة“، مشيرًا إلى أن تلك المصاريف التي تتحدث عنها أوراق القضية جاءت نتيجة الإعلان عن المشروع والتسويق له.

ولفت شفيق إلى أن بروتوكول إنشاء الحديقة تمت الموافقة عليه من خلال 10 جهات ووزارات مختلفة.

وقضت محكمة الجنايات المصرية، في وقت سابق، ببراءة الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق ”غيابيا“ وتوفيق محمد عاصي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، والمهندس إبراهيم مناع وزير الطيران المدني السابق.

وطعنت النيابة العامة المصرية، على الحكم أمام محكمة النقض التي قضت بقبول الطعن شكلا وموضوعا بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة لنظر المحاكمة.‏

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