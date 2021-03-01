مصر.. انقلاب أتوبيس يقل 15 سيدة عاملة بأحد المصانع ببني سويف

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أصيبت 15 عاملة في أحد المصانع العاملة في المنطقة الصناعية ببياض العرب، أثناء ذهابهن إلى المصنع إثر إنقلاب ميكروباص أمام قرية «الدوية» التابعة لمركز بنى سويف .

وقامت سيارات الاسعاف بنقلهن إلى مستشفى بنى سويف الجامعى.

وقال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، إن المستشفى الجامعى رفعت حالة الاستعداد القصوى واستدعت اطباء العظام وممرضات لاجراء الاسعافات الاولية للمصابين وتراوحت الاصابات ما بين كسور في القدمين وجروح وكدمات .

كان اللواء محمد مراد مدير امن بنى سويف، تلقى إخطارا من شرطة النجدة بإنقلاب سيارة ميكروباص قادمة من موقف بنى سويف العمومى وبسبب السرعة امام قرية الدوية انقلبت سيارة الميكروباص قبل وصولها إلى مدخل كوبرى بنى سويف وتبين ان الميكروباص كان بداخله 15 من العاملات باحد المصانع العاملة بمنطقة بياض العرب الصناعية وتبين ان المصابين هم رشاء سلامه اسماعيل ٤٠ سنة مصابة بكسر بالقدم اليمني وسحر عماد محمد ٢٦ سنة مصابة كسر بالزراع اليمني وهاجر محمد جمال ٢٧ سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وسناء على حسن ٣٠ سنة مصابة جروح وكدمات متفرقه وفتحيه أحمد محمد ٢٨ سنة مصابة بكسر بالقدم اليمني ورجاء فتحي سيد ٢٦ سنة مصابة جروح وكدمات متفرقه وبطه محمد كمال ٢٠ سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وفاتن محمد جمال ٢٦ سنة مصابة كسر بالقدم اليمني وطفل عامان مجهول الاسم وجهاد عبيد جابر٢٨ سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبه ودينا عصام محمد ٢٠ سنة اشتباه مابعد الارتجاج وكسر بالقدمين وجهاد ناصر عبدالرحمن ٢٠ سنة كسر بالقدم اليمني واماني عيد عباس ٢٨ سنة كسر بالساعد الايسر وساره عادل طه ٢٤ سنة مصابة بخلع بالكتف اليمني وكدمات متفرقه ورضا طه صوفي ٣٧ سنة مصابة جروح وكدمات متفرقه وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق