مصر.. المحكمة ترفض إخلاء سبيل رجل الأعمال حسن راتب بقضية “التنقيب عن الآثار”

المستقلة/-أجمد عبدالله/ رفض قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الإثنين، استئناف رجل الأعمال حسن راتب، وقرر استمرار حبسه على ذمة تحقيقات قضية التنقيب عن الآثار والمتاجرة بها، بحسب تقارير محلية مصرية.

ويواجه رجل الأعمال الموقوف على ذمة تحقيقات القضية المعروفة إعلاميا بـ“عصابة التنقيب عن الآثار“، اتهامات بتمويل النائب المصري السابق علاء حسانين، الشهير بـ“نائب الجن والعفاريت“.

وأمرت محكمة الاستئناف في مصر بالتحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب، ومنعه مؤقتًا من التصرف بأمواله الشخصية، سواء كانت نقدية أو سائلة، أو منقولة أو أسهما أو سندات أو صكوكا أو خزائن أو ودائع مملوكة له في البنوك.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس 19 متهمًا احتياطيًّا، بعد اتهامهم بالتنقيب عن الآثار والاتجار بها وتهريبها خارج البلاد، ومن بينهم حسن راتب وعلاء حسانين.

وجاء قرار المحكمة بمنع حسن راتب من التصرف في ممتلكاته العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن، أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها في جميع البنوك العاملة داخل مصر.

وقررت المحكمة ذاتها التحفظ على أموال علاء حسانين وزوجته وابنه، ومنعهم مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، سواء كانت أموالًا نقدية أو سائلة أو منقولة أو أسهما أو سندات أو صكوكا، أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم في البنوك.

ويأتي قرار التحفظ على أموال حسن راتب وعلاء حسانين وآخرين، بناءً على التحقيقات التي تجري في قضية ”عصابة الآثار الكبرى“، بحسب وصف الإعلام المصري.

وكان قاضي المعارضات في مصر قرر، الأربعاء، تجديد حبس حسن راتب 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بقضية التنقيب عن الآثار مع النائب البرلماني السابق علاء حسانين وشقيقه وآخرين.

وأنكر رجل الأعمال المصري والمالك السابق لقناة ”المحور“ حسن راتب التهم الموجهة إليه في تمويل النائب السابق علاء حسانين الشهير بـ“نائب الجن والعفاريت“ وآخرين، في التنقيب عن الآثار وتكوين عصابة للاتجار بها، إضافة إلى تمويل التنقيب عنها.

وأصر راتب على نفي اتهامات تمويله عمليات التنقيب عن الآثار في المناطق الأثرية من مصر، بقيمة مالية تصل لـ50 مليون جنيه (3,200,000 دولار).

وأكد رجل الأعمال أن علاقته منقطعة مع النائب السابق علاء حسانين، بعد نشوب خلافات مالية بينهما، وتقديم أكثر من شكوى من قبله ضد حسانين، عقب قيام الأخير بالنصب عليه والاستيلاء على 3 ملايين دولار، مبينا أنه تعرف على حسانين داخل ”حلقة ذكر“.

وشدد راتب على أنه لا صلة له ببقية المتهمين، ونفى معرفته بأماكن التنقيب واستخراج القطع الأثرية.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، الإثنين الماضي.