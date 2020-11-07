مصر.. السيدات وكبار السن يتصدرون وتشديد الإجراءات الاحترازية.. أبرز مشاهد انتخابات مجلس النواب 2020

المستقلة/ منى شعلان/ شهدت محافظات مصر ، اليوم السبت ، فعاليات المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2020 ، فى 13 محافظة، و هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وحرص وزراء مصر على الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب 2020 اليوم ، مع الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة) حفاظًا على سلامتهم.

و شهدت اللجان الانتخابية بالمحافظات ، توافدا وإقبالا كثيفا على اللجان من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم ، مع مراعاة التباعد الاجتماعي ، وسط انتشار أمنى مكثف بمحيط اللجان وعمل كردون أمنى حول محيطها وانتشرت الشرطة النسائية للتفتيش حقائب السيدات.

كما شهدت اللجان ، وجود الكمامات وزجاجات الكحول والقفازات ، ليستخدمها الناخبين ، كنوع من الإجراءات الاحترازية حرصا على عدم انتشار فيروس كورونا ، حفاظا على صحة المواطنين.

وحرص عدد من الناخبين على اصطحاب أطفالهم،وتوافد العديد من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة للإدلاء، وقام أفراد الأمن داخل اللجان بمساعدتهم بالكراسي المتحركة للوصول للجان الانتخابية.

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كما تصدرت السيدات ، المشهد الانتخابي ، مع حرصهم على التواجد فى الصفوف الأولى، منذ الساعات الأولى ، أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهن ، مع الإلتزام بإرتداء الكمامات.

كما تطوع عدد من الشباب لمساعدة الناخبين لمعرفة الرقم الخاص بكل ناخب من الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات، لتسهيل الدخول للجان والإدلاء بالأصوات، ووفرت بعض المحافظات مقاعد انتظار أمام اللجان وخيام لحماية المواطنين.

وحرصت الفرق الطبية المشاركة بحملة “100 مليون صحة” للكشف عن الضغط والسكر والاعتلال الكلوى على المشاركة فى إجراء الفحص الطبى على الناخبين قبل الدخول إلى اللجان الانتخابية، إلى جانب التشديد على اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للموطنين للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويذكر أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب انطلقت في 13 محافظة، اليوم السبت، في تمام التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء ، وتجرى انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية بالنظامين الفردي والقائمة.

ويشرف على الانتخابات 12 ألف قاض أساسي واحتياطي، يباشرون أعمالهم، وفق معايير الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت المرحلة الأولى أجريت يومي 24 و25 أكتوبر الماضي، وأعلنت نتائجها في الأول من نوفمبر بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بالدائرتين الثانية والرابعة، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحا مقاعدهم بالنظام الفردي، فيما تجري جولة إعادة المرحلة الأولى بين 220 مرشحا آخرين.

ويتابع انتخابات مجلس النواب 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية، فيما تحظى باهتمام وسائل الإعلام الدولية بمشاركة 153 مؤسسة دولية و51 وسيلة إعلام محلية.