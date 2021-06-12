مصر.. السكة الحديد تفتح تحقيقا في واقعة الفعل الفاضح بقطار “القاهرة – أسوان”

المستقلة/-أحمد عبدالله/ كشف مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، عن قيام الهيئة بفتح تحقيقا عاجلا لمعرفة حقيقة الفيديو المنتشر عبر الجروبات على مواقع التواصل الاجتماعي بقيام أحد الركاب بارتكاب فعل فاضح أثناء استقلاله القطار رقم 1008 المتجه من الجيزة إلى أسوان يوم الأربعاء الماضي الموافق 11 يونيو 2021، مشيرا إلى أنه سيتم تشكل فرق من أفراد الأمن الإداري للسير داخل عربات القطارات، لضبط أي أفعال خارجة عن الأعراف.

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن ما قام به أحد الركاب تجاه أحد الأطفال هو فعل مشين ولا يمكن السكوت عنه، مؤكدا على أنه سيتم تفريغ الفيديوهات والتحقق منها بمعرفة شرطة النقل والمواصلات، والتي ستقوم بدورها بالبحث عن الشخص الذي ظهر في الفيديو، لإتخاذ كل الإجراءات القانونية ضده، منوها إلى أن الهيئة مهمتها الأولى توفير الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، والقضاء على التأخيرات، وتقليل حوادث القطارات.

وأضاف المصدر، أنه سيتم القبض على جميع المتسولين والباعة الجائلين داخل عربات القطارات، لافتا إلى أن ما تم بأحد القطارات جرم ولا يمكن السكوت عنه، مطالبا جموع الركاب بضبط سلوكياتهم أثناء استقلال القطارات.

وأكد المصدر، أن أي راكب يقوم بمثل هذه الأفعال سيتم ردعه وعقابه، موضحا أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد أي متحرش داخل عربات القطارات، كما سيتم نشر أفراد الأمن الإداري داخل العربات لضبط السلوكيات الخارجة عن المألوف والمتعارف عليها.