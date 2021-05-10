مصر : التطعيم ضد الفيروس كورونا سيحمل طابعا سنويا

المستقلة /- قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا في مصر، إن التطعيم ضد الفيروس سيحمل طابعا سنويا.

وأضاف حسني عبر فضائية “extra news”، أن نسبة التجلطات بسبب لقاح “أسترازنيكا” هي 5 في المليون وتحدث للسيدات اللواتي يتلقين أدوية لمنع الحمل حيث يحدث تجلط لسيدة من كل 10 سيدات، مشددا على أن اللقاح فعال ولا يحدث عنه وفيات إلا في حالات قليلة.

وأوضح أن هناك ارتفاعا في حالات الإصابات بكورونا في ظل التجمعات، مطالبا المصريين بتطبيق الإجراءات الاحترازية خاصة في الأعياد المقبلة، لأن الزيادة تضغط على المستتشفيات وما زالت قادرة على علاج الأفراد لكن مع ارتفاع الإصابات قد يصعب علاج الجميع.

وأشار إلى ضرورة تسجيل المواطنين للحصول على اللقاحات، لافتا إلى أن المملكة المتحدة تسعى للانتهاء من كورونا خلال الصيف المقبل وخفض الوفيات.

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