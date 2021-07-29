مصر.. الإعدام لـ24 إرهابيا بتهمة اغتيال أمين شرطة وتفجير حافلة أمنية

المستقلة/-أحمد عبدالله/ قضت محكمة جنايات دمنهور بالبحيرة، برئاسة المستشار مصطفى المغازي، وعضوية المستشارين جمال عبد الناصر سالم وحاتم حمزة عبدالرحمن، بإعدام 24 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بتهمة تفجير حافلة أمنية واغتيال أمين شرطة فى البحيرة.

وقضت المحكمة بإعدام 16 متهمًا بينهم 10 حضوريًا في قضية تفجير أتوبيس الشرطة بمركز رشيد، كما قضت بإعدام 8 متهمين بينهم 6 حضوريًا وانقضاء الدعوي بحق 3 آخرين لوفاتهم في حادث اغتيال أمين شرطة ربيع محمد على عصفور من قوة مباحث الدلنجات أثناء خروجه من منزل أحد أصدقائه بقرية الوفائية في القضية رقم 2308 لسنة 2015

وترجع الأحداث إلى عام 2015 حيث قام أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي بتفجير عبوة ناسفة بالقرب من قرية محلة الأمير التابعة لمركز رشيد، أثناء سير أتوبيس خاص بنقل أفراد الشرطة، ما نتج عنه استشهاد 3 أمناء شرطة وإصابة 33 آخرين

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