مصر.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين بسبب ارتفاع درجات الحرارة

المستقلة/-أحمد عبدالله/ حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية المواطنين من ارتفاع أكثر من المعتاد لدرجات الحرارة بسبب زيادة نسبة الرطوبة في الطقس.

وأكدت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” استمرار الأجواء شديدة الحرارة على معظم الأنحاء اليوم الاثنين، بسبب زيادة نسبة الرطوبة في الجو، مما أدى لارتفاع درجة الحرارة المحسوسة أكثر من المعتاد، كما تزداد ساعات سطوع الشمس خلال اليوم، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وأضافت الهيئة أن نسبة الرطوبة العالية تؤثر على تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

ونصحت الهيئة المواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال وقت الظهيرة والإكثار من تناول السوائل الباردة خلال اليوم.

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