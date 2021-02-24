مصر..  إحالة أوراق “سفاح الجيزة” إلى المفتي

المستقلة/-أحمد عبدالله/ أحالت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، قذافي فراج، المعروف إعلاميا بـ“سفاح الجيزة“، في القضية الثانية والمتهم فيها بقتل صديقه رضا حميدة، إلى مفتي الجمهورية؛ لأخذ الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام فيه.

وكانت النيابة العامة قد قررت إحالة المتهم قذافي فراج إلى محكمة الجنايات في أربع قضايا بدوائر: الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة أشخاص، وهم: زوجته، وسيدتان، ورجل، مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017 وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

وقالت النيابة العامة في تحقيقاتها، إنها أقامت الدليل ضد المتهم في القضايا الأربع من شهادة 17 شاهدًا، واعترافات المتهم في التحقيقات، واستخراج رفات جثامين المجني عليهم من الأماكن المدفونة بها، وما ثبت بتقارير الصفة التشريحية لتلك الجثامين وتطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع مثيلتها المأخوذة من ذوي المجني عليهم.

وأضافت، أنها استندت في اتهامها لما ثبت بتقارير ”الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية“، بشأن فحص الآثار المرفوعة من أماكن استخراج الجثامين، فضلًا عن محاكاة المتهم لكيفية ارتكابه الوقائع الأربع، حيث كشفت التحقيقات أن المتهم استخدم مادة سامة في قتل اثنين من المجني عليهم قبل دفنهم.

وسبق أن أحالت محكمة الجنايات في مصر، الإثنين الماضي، أوراق قذافي فراج المعروف بـ“سفاح الجيزة“، إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه في القضية الأولى، بقتل الطالبة بكلية الحقوق نادين، شقيقة إحدى زوجاته عمدا مع سبق الإصرار، وتم تحديد جلسة 27 مارس/ آذار المقبل للنطق بالحكم.

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