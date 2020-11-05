مصدر يؤكد : المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين بدأ من مساء اليوم

الكاظمي يوجه بصرف رواتب المتقاعدين

المستقلة / – كشف مصدر مطلع، ان توزيع رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني ستطلق خلال الساعات المقبلة.

وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الخميس، انه “سيتم المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين بدأ من مساء اليوم”.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان “توزيع رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني سيبدا تدريجيا مساء اليوم على ان ينتهي استكمال الصرف يوم غدا”.

واكد وزير المالية علي علاوي امس الاربعاء، انه تم إطلاق أول دفعة من رواتب المتقاعدين، فيما اشار الى انها من اولويات الوزارة.

يذكر ان الحكومة تواجه صعوبة في توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين نتيجة انخفاض اسعار النفط التي يعتمد عليها العراق في موازنته العامة بشكل كبير.

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