مصدر : الفتلاوي تنشق عن تحالف عراقيون وتنضم لائتلاف دولة القانون

المستقلة /-كشف مصدر سياسي مطلع، عن انشقاق رئيسة كتلة “إرادة” حنان الفتلاوي عن تحالف عراقيون بزعامة رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم وانضمامها رسميا لائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي.

وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد، إن “رئيس حركة ارادة حنان الفتلاوي انضمت رسميا الى ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الائتلاف نوري المالكي وانسحبت من تحالف عراقيون برئاسة السيد عمار الحكيم”.

وأضاف المصدر، أن “الفتلاوي ستكون مرشحة ائتلاف دولة القانون في محافظة بابل خلال الانتخابات النيابية المقبلة”.