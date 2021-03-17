مصادر : قرار منح حق استضافة خليجي 25 تحول الى اجتماع الهيئة العامة

المستقلة/- كشفت مصادر مطلعة ان قرار منح حق استضافة كاس الخليج قد تحول الى اجتماع الهيئة العامة لدول الخليج والعراق حصل على موافقة اغلب الاعضاء .

وكان بيان قد صدر يوم امس عن لجنة التفتيش التابعة للجنة تقييم ملفات “خليجي 25” التابعة للاتحاد قد اكدت بموجبه صعوبة إقامة البطولة في العراق، لظروف أمنية.

وأضاف البيان أنه تقرر إلغاء زيارة اللجنة للعراق، والتي كانت مقررة في يناير/كانون الثاني الماضي لتفقد منشآت البصرة، على ضوء بعض الأمور الأمنية التي حدثت قبل الزيارة.

وسيعقد المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج، اجتماعا الأسبوع المقبل لتحديد الدولة المستضيفة للبطولة.

 

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