مشرف القوة الجوية يكشف تفاصيل جديدة بخصوص تصحيح أوضاع الفريق

(المستقلة) كشف علي زغير، مشرف فريق القوة الجوية، عن تفاصيل جديدة بخصوص تصحيح أوضاع “النسور”.

ويعاني القوة الجوية من تراجع النتائج في الوقت الحالي، ما دفع إدارة النادي لعقد جلسات مع اللاعبين وتحذيرهم من استمرار النتائج السلبية.

ومن المنتظر أن يعلن النادي تخليه عن بعض اللاعبين في الفترة المقبلة، ضمن خطة شاملة لتصحيح الأوضاع.

وقال زغير في تصريحات صحفية: “إبعاد بعض اللاعبين سيكون في سوق الانتقالات الشتوية وليس الآن”.

وأضاف: “إدارة القوة الجوية متمسكة بالمدرب أيوب أوديشو وكادره المساعد حتى الرمق الأخير”.

وأتم: “الفريق سيدخل معسكر تدريبي في النجف استعدادا لمباراة نفط الوسط”.

يذكر أن القوة الجوية لم يحقق أي فوز في آخر 5 مباريات خاضها في الدوري العراقي الممتاز، ويحتل حاليا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة.