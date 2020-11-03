مشاهد عنف لأنصار بايدن ضد مؤيدي ترامب ..فيديو

المستقلة /- عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو يظهر اندلاع أعمال عنف في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الانتخابات الرئاسية.

وقال الإعلامي إن أنصار مرشح الرئاسة الأمريكية بايدن يهاجمون أنصار ترامب في شوارع نيويورك، متابعا أن هناك أعمال عنف وسحل وشغب وقعت بين مؤيدي بايدن وترامب.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، إن نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية يترقبها العالم؛ لأنها تحدد مصائر قضايا دولية.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن الضرائب والقضايا الداخلية ركائز التصويت للناخب الأمريكي والقضايا الدولية في مراتب متأخرة.