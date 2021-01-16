مسلسلات رمضان 2021.. تفاصيل مسلسل محمد إمام “النمر”

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة/ منى شعلان/ بدأ الفنان المصري محمد إمام، اليوم السبت تصوير أولى مشاهد مسلسل “النمر”، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل لعام 2021.

وتقوم الفنانة المصرية هنا الزاهد بدور البطولة النسائية أمام الفنان محمد إمام خلال أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة نرمين الفقي والفنان بيومي فؤاد، والفنان محمد رياض، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

مسلسل”النمر” تم تغييره من “الملك” إلى هذا الاسم النهائي، وسيكون عبارة عن رحلة صعود أحد الشباب وسيتضمن الكثير من مشاهد الأكشن، حيث أنه يعد التعاون الثالث بين العزب ومحمد إمام، بعد مشاركتهما سويًا في مسلسل “دلع بنات” عام 2014، ومسلسل “هوجان” عام 2019.

وتحدث محمد إمام مسبقا عن مسلسله القادم “الملك”، عبر حسابه الشخصي بموقع “انستجرام”، وقال: “كنت ناوي ماعملش مسلسلات لفترة، قلت مش هلاقي حاجة جامدة زي هوجان، لحد ما المؤلف محمد صلاح العزب والمخرجة شيرين عادل فاجئوني.. (الملك) رمضان 2021 إن شاء الله، إنتاج تامر مرسي، إشراف عام حسام شوقي”.

وكانت آخر أعمال محمد إمام مسلسل “هوجان” عام 2019، بمشاركة كل من الفنانين كريم محمود عبد العزيز، وعايدة رياض، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، ومن إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، وسيناريو وحوار محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

شاب ينتحر بسبب إصابته بكورونا

اخر الاخبار

تعطيل الدوام الرسمي غدا في كربلاء

اخر الاخبار

خبراء اردنيون يتوقّعون اختفاء كورونا خلال شهرين!

اخر الاخبار

الحرس الثوري يهدد بتدمير القواعد الأميركية

رياضية

كومان يوضح موقف ميسي من المشاركة أمام بلباو

اخر الاخبار

الفساد وضعف الحوكمة يمثلان مشكلتين كبيرتين في الشرق الأوسط

اخبار العراق

تعرف على نتائج اليوم في الدوري العراقي

اخبار العراق

تعرف على نتائج اليوم في الدوري العراقي

اخر الاخبار

لماذا حذف يوتيوب أغنية محمد منير “فينك يا حبيبي”؟

اخر الاخبار

لمواجهة كورونا ..الصين تبني مستشفى بسعة 6500 غرفة خلال 5 أيام

اخر الاخبار

حظر وسائل منع الحمل في إيران

اخر الاخبار

البرلمان العراقي يدعو إلى إغلاق الحدود مع ثلاث دول للحد من كورونا

اخر الاخبار

عبير نعمة تصاب بكورونا وتطلب الانتباه

اخبار مصر

مصر ..السيسي| يوجه بإنشاء مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب

اخر الاخبار

لقاح كورونا يصيب 13 إسرائيليًا بشلل خفيف في الوجه

اخر الاخبار

الحزام الذهبي الإيراني..مشروع خطير للهيمنة على مقدرات المنطقة

اخبار العراق

الرافدين يعلن عن تمويل وتسويق المشاريع الاستثمارية ومنحها القروض