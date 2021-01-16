مسلسلات رمضان 2021.. تفاصيل مسلسل محمد إمام “النمر”

المستقلة/ منى شعلان/ بدأ الفنان المصري محمد إمام، اليوم السبت تصوير أولى مشاهد مسلسل “النمر”، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل لعام 2021.

وتقوم الفنانة المصرية هنا الزاهد بدور البطولة النسائية أمام الفنان محمد إمام خلال أحداث المسلسل، كما تشارك الفنانة نرمين الفقي والفنان بيومي فؤاد، والفنان محمد رياض، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

مسلسل”النمر” تم تغييره من “الملك” إلى هذا الاسم النهائي، وسيكون عبارة عن رحلة صعود أحد الشباب وسيتضمن الكثير من مشاهد الأكشن، حيث أنه يعد التعاون الثالث بين العزب ومحمد إمام، بعد مشاركتهما سويًا في مسلسل “دلع بنات” عام 2014، ومسلسل “هوجان” عام 2019.

وتحدث محمد إمام مسبقا عن مسلسله القادم “الملك”، عبر حسابه الشخصي بموقع “انستجرام”، وقال: “كنت ناوي ماعملش مسلسلات لفترة، قلت مش هلاقي حاجة جامدة زي هوجان، لحد ما المؤلف محمد صلاح العزب والمخرجة شيرين عادل فاجئوني.. (الملك) رمضان 2021 إن شاء الله، إنتاج تامر مرسي، إشراف عام حسام شوقي”.

وكانت آخر أعمال محمد إمام مسلسل “هوجان” عام 2019، بمشاركة كل من الفنانين كريم محمود عبد العزيز، وعايدة رياض، وصلاح عبد الله، ورياض الخولي، وأوس أوس، وميرنا نور الدين، وعارفة عبد الرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، ومن إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، وسيناريو وحوار محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل.