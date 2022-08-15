مستشار يؤكد.. من الاستحالة إعادة سعر صرف الدولار إلى مكانته السابقة

المستقلة/- أكد هيثم الجبوري المستشار الفني لرئيس الوزراء، أنه من الاستحالة إعادة سعر صرف الدولار إلى مكانته السابقة.

وقال الجبوري خلال حوار أجراه معه الزميل أحمد الطيب، تابعته المستقلة، إن “الرجوع لسعر الصرف القديم ضرب من الخيال، فالخسائر التي سيدفعها العراق في حال الرجوع ستكون أكثر من بقاء الدولار على سعره الحالي”.

وأضاف الجبوري، أنه “علينا القول كيف يمكن إعادة قوة الدينار العراقي، مقابل الدولار، ولكن ليس بقرار حكومي، وهذا الأمر يتحقق من خلال العرض والطلب”.

وأكد أن “المصدر الوحيد للدولار في الوقت الحالي، هو البنك المركزي، وذلك عن ما يستلمه من دولار من قبل وزارة المالية، عن مبيعات النفط العراقي”.

ولفت إلى أن “نافذة بيع العملة لا يمكن إيقافها من قبل الدولة، كونها تعتبر الدائرة لسحب الدينار وضخ الدولار، حيث تقوم بتسليم الدينار إلى وزارة المالية واستلام الدولار بدلاً عنه، من ثم تقوم الوزارة بتوزيع الدينار على أشكال مختلفة، منها الرواتب وكذلك المشاريع الاستثمارية”.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

الانواء الجوية : طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً الى غائم جزئي

اخبار العراق

مصرف الرافدين يعلن عن إطلاق وجبة جديدة من السلف لثلاث فئات

اخبار العراق

اللجنة المالية : عام 2023 سيمضي وفق قاعدة صرف 1/12 لآخر موازنة

اخبار العراق

تحالف الفتح يؤكد.. مجلس النواب مغيب من قبل طرف لايؤمن بالديمقراطية

اخر الاخبار

خبير يوضح مدى إمكانية عقد جلسة للبرلمان من دون حضور رئيسه او نائبيه

اخبار العراق

بعد توثيق حالات ابتزاز.. العمل تحذر ذوي الاحتياجات من التعامل مع المعقبين

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

الانواء الجوية : طقس البلاد ليوم غد الثلاثاء سيكون صحواً الى غائم جزئي

اخبار العراق

مصرف الرافدين يعلن عن إطلاق وجبة جديدة من السلف لثلاث فئات

اخبار العراق

تحالف الفتح يؤكد.. مجلس النواب مغيب من قبل طرف لايؤمن بالديمقراطية

اخر الاخبار

خبير يوضح مدى إمكانية عقد جلسة للبرلمان من دون حضور رئيسه او نائبيه

اخبار العراق

بعد توثيق حالات ابتزاز.. العمل تحذر ذوي الاحتياجات من التعامل مع المعقبين

اخر الاخبار

تعرف على اهم الأعراض التى تدل على ارتفاع مستوى السكر

اخر الاخبار

رافضة الإفصاح عن السبب.. مايا دياب تنهي صداقتها مع أصالة نصري

اخر الاخبار

رافضة الإفصاح عن السبب.. مايا دياب تنهي صداقتها مع أصالة نصري

اخر الاخبار

ليفربول يحل ضيفا ثقيلا على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

اخر الاخبار

قناة : المخابرات الأمريكية سجلت زيادة في التهديدات بعد تفتيش منزل ترامب

اخر الاخبار

ترامب يطالب بإعادة الوثائق التي استولى عليها عملاء مكتب FBI

اخر الاخبار

ارتفاع سعر البيتكوين ليتجاوز حاجز لـ 25 الف دولار

اخبار العراق

وزارة الصحة تؤكد.. وجود تطور في مراكز غسل الكلى “الديلزة”

اخر الاخبار

تراجع اسعار النفط بعد ان قالت ارامكو انها مستعدة لزيادة الانتاج

اخبار مصر

حريق داخل كنيسة في مصر يتسبب بوفاة 41 شخصا

اخبار العراق

مجلس القضاء الأعلى: لا نملك صلاحية حلّ مجلس النواب

اخر الاخبار

جائزة الطيب صالح.. معيارية الشكل وهدم المضمون