مستشار يؤكد.. من الاستحالة إعادة سعر صرف الدولار إلى مكانته السابقة

المستقلة/- أكد هيثم الجبوري المستشار الفني لرئيس الوزراء، أنه من الاستحالة إعادة سعر صرف الدولار إلى مكانته السابقة.

وقال الجبوري خلال حوار أجراه معه الزميل أحمد الطيب، تابعته المستقلة، إن “الرجوع لسعر الصرف القديم ضرب من الخيال، فالخسائر التي سيدفعها العراق في حال الرجوع ستكون أكثر من بقاء الدولار على سعره الحالي”.

وأضاف الجبوري، أنه “علينا القول كيف يمكن إعادة قوة الدينار العراقي، مقابل الدولار، ولكن ليس بقرار حكومي، وهذا الأمر يتحقق من خلال العرض والطلب”.

وأكد أن “المصدر الوحيد للدولار في الوقت الحالي، هو البنك المركزي، وذلك عن ما يستلمه من دولار من قبل وزارة المالية، عن مبيعات النفط العراقي”.

ولفت إلى أن “نافذة بيع العملة لا يمكن إيقافها من قبل الدولة، كونها تعتبر الدائرة لسحب الدينار وضخ الدولار، حيث تقوم بتسليم الدينار إلى وزارة المالية واستلام الدولار بدلاً عنه، من ثم تقوم الوزارة بتوزيع الدينار على أشكال مختلفة، منها الرواتب وكذلك المشاريع الاستثمارية”.