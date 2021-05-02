مساعد مورينيو يتوصل لاتفاق مع الهلال السعودي

المستقلة/- وقعت إدارة الهلال السعودي عقدا مع المدرب البرتغالي خوسيه مورايس، لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم، خلفا للبرازيلي روجيرو ميكالي.

وتمت إقالة ميكالي من تدريب الهلال، بسبب سوء مستوى ونتائج الزعيم في الفترة الأخيرة، والتي كادت تكلفه مغادرة دوري أبطال آسيا من دور المجموعات.

ومن المنتظر أن يصل التقني البرتغالي صاحب الـ55 عاما، عبر طائرة خاصة إلى العاصمة السعودية الرياض خلال ساعات.

وعمل مورايس مساعدا للبرتغالي جوزيه مورينيو بأندية عديدة أبرزها تشيلسي وإنتر ميلان وريال مدريد.

ويتميز المدرب بمعرفته المسبقة بالكرة السعودية والآسيوية، ونجاحاته التدريبية التي كان آخرها مع جيونبوك الذي حقق معه جائزة أفضل مدرب في الدوري الكوري الجنوبي عام 2019، قبل إقالته في كانون أول/ديسمبر الماضي.
وأشرف مورايس على تدريب الحزم والفيصلي، وتوج مع الشباب بكأس السوبر السعودي.

 

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