مساعد سيميوني يقترب من منتخب العراق

المستقلة/- كشفت عدة تقارير صحفية عن اقتراب سيرجيو بيرناس مساعد مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني من تدريب منتخب العراق.

وتعتزم الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم إنهاء علاقة المدرب سريتشكو كاتانيتش مع منتخب العراق.

وحسب ما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية، وعدد من الإعلاميين في العراق والأردن، فإن بيرناس هو المرشح الأوفر حظا لخلافة كاتانيتش في تدريب منتخب العراق خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن يتسلم كاتانيتش مستحقاته المتأخرة منذ 6 أشهر خلال 10 أيام، وبعدها ستعلن الهيئة التطبيعية قريبا عن اسم المدرب الجديد للمنتخب الوطني العراقي.

 

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