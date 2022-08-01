مساجد السعودية بعد السيول الغزيرة: صلوا في رحالكم

المستقلة / أظهر مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر”، صوت أحد مؤذني مساجد العاصمة السعودية الرياض وهو ينادي: “صلوا في رحالكم”، وذلك بسبب غزارة الأمطار التي تعرضت لها المدينة أمس الأحد.

وظهر في المقطع أحد شوارع المدينة، حيث اجتاحته الأمطار الغزيرة، فيما يسمع صوت مؤذن يقول “صلوا في رحالكم”، وذلك بهدف منع التعرض لأخطار السيول وجريان الأودية.

 

 

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