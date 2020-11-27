مسؤول اسرائيلي : التطبيع مع السعودية لن ينجح بوجود الملك سلمان

أفاد مصدر مسؤول إسرائيلي، بأن تطبيع العلاقات بين بلاده والسعودية لن ينجح بوجود الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في السلطة.

وقال المصدر في تصريح لوسائل إعلام إسرائيلية إنه لن يتم إحراز أي تقدم نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية طالما الملك سلمان بن عبد العزيز على رأس السلطة.

وأكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان عقدا “اجتماعا حميما للغاية” في المملكة العربية السعودية يوم الأحد الماضي، ورغم ذلك، فإن “إسرائيل تتفهم أنه لن يكون هناك انفراج في العلاقات مع السعودية في المستقبل القريب، لأن الملك سلمان يتخذ موقفا معاكسا تماما لنجله محمد بن سلمان، بشأن مسألة التطبيع مع إسرائيل”.

وأشار إلى أنه “لن يحصل أي تقدم في العلاقات إلا بعد رحيل الملك سلمان. إلا أن التعاون ضد العدو المشترك إيران سيزداد، وكذلك التجارة الثنائية بين البلدين”.

وأوضح أن الرحلات الجوية لشركة الطيران الوطنية الإسرائيلية “العال” لن تحلق فوق المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب.