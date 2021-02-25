مسؤول أردني يوضح حول اتخاذ إجراءات وقرارات خلال شهر رمضان

المستقلة /- قال مسؤول ملف كورونا في الأردن الدكتور وائل الهياجنة، الأربعاء، انه لم يتم التباحث حول القرارات والاجراءات التي سيتم العمل بها خلال شهر رمضان المبارك، وذلك لأن الوقت بعيد عن الشهر الفضيل.

وأضاف الهياجنة خلال استضافته عبر برنامج نبض البلد، ان ارتفاع الإصابات في الأردن أصبح مقلقا، مشيرا الى ان الحظر ليوم الجمعة جاء نتيجة ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية منذ أول يوم جمعة شهد الغاء الحظر الشامل به.

ولفت الى ان تشديد الإجراءات الحكومية من حظر شامل ليوم الجمعة وزيادة عدد ساعات الحظر الليلي كانت متوقعة بعد الارتفاع الكبير بأعداد الإصابات ونسبة العينات الإيجابية من اجمالي الفحوصات.

وأكد ان قرار الحظر الشامل ليوم الجمعة هو قرار واقعي وعلمي.

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