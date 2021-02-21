مسؤولون إسرائيليون يتهمون إدارة بايدن بالركض نحو المفاوضات مع إيران

اتهم عدد من المسؤولين الاسرائيلين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالركض نحو إجراء مفاوضات مع إيران للعودة إلى الاتفاق النووي.

ونقلت قناة “كان” الرسمية عن مسؤولين إسرائيليين لم تسمهم أن إسرائيل لم تبلور لحد الان سياسة رسمية بشأن كيفية التعامل مع رغبة الادارة الامريكية للعودة الى الاتفاق النووي .

وأشارت إلى أنه كان من المفترض عقد اجتماع لمناقشة المسألة بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيري الدفاع بيني غانتس والخارجية غابي أشكنازي ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية (الموساد) ورئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات وسفير إسرائيل لدى واشنطن جلعاد أردن، لكنه تقرر تأجيله إلى غد الاثنين.

ولفتت القناة إلى أن المؤسسة الأمنية في إسرائيل بلورت من جهتها 12 عنصرا ترى أنه من الضروري أن تتضمنها عملية استئناف المفاوضات مع إيران، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتطرقت القناة الى اللقاء الذي جمع اليوم الأحد، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي ورئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي، والذي وصفته طهران بـ “المثمر”.

وتقول تقارير إسرائيلية إن إدارة بايدن تسعى إلى العودة للاتفاق النووي الموقع مع طهران عام 2015 والذي انسحب منه سابقه دونالد ترامب عام 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية على طهران.

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