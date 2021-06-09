مركز حقوقي : 60 الف محطة مهيئة لاستقبال المصوتين في الانتخابات القادمة

المستقلة /- كشف المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، عن وجود نحو 60 ألف محطة، خلال الانتخابات المقبلة في عموم البلاد، لإستقبال المصوتين.

وقال مدير فرع المركز في بغداد حازم الرديني، في بيان تلقت المستقلة اليوم الاربعاء، إن “نحو 60 الف محطة ستكون مهيئة لاستقبال المصوتين في الانتخابات البرلمانية يوم العاشر من تشرين الاول المقبل”.

وأضاف، أن “الرقابة الدولية لايمكنها تغطية جميع المحطات، حيث كانت اعدادهم خلال انتخابات 2010 اذ كان 613 مراقب دولي مقابل 114 الف مراقب محلي، وفي انتخابات 2014 كان عددهم 1232 مراقب دولي مقابل 170 الف مراقب محلي، وفي عام 2018 وصل عددهم 2395 مراقب دولي مقابل 171 الف مراقب محلي”.

وطالب الرديني، الحكومة بـ”توفير الدعم المالي للمنظمات المعنية بالشأن الانتخابي لمراقبة جميع المحطات الانتخابية”.