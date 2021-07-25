مدرب منتخب العراق الأولمبي يصل بغداد

المستقلة/- وصل صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة بغداد، التشيكي ميروسلاف سكوب، للإشراف على تدريب المنتخب الأولمبي، وملاكه التدريبي المساعد، وذلك لبدء مهمته التدريبية مع الفريق، تحضيرا للاستحقاقات المقبلة.

وسيدخل المنتخب الأولمبي، معسكرا داخليا في محافظة كربلاء بعد غد الثلاثاء، بقائمة أولية تضم العديد من لاعبي الدوري الممتاز.

ويتألف الجهاز التدريبي لمنتخب العراق الأولمبي من: التشيكي ميروسلاف سكوب مدربا، وكامل توبياس (مدربا مساعدا)، والتشيكي جيري ريبا (مدرب لياقة بدنية)، والسلوفاكي أندريج كوستولانسكي (مدرب حراس مرمى).