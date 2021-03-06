مدرب منتخب السويد يحسم موقف إبراهيموفيتش من العودة

المستقلة/- حسم يان أندرسون مدرب السويد، حسم قراره بشأن عودة زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان، إلى صفوف المنتخب.

وكان إبراهيموفيتش، الهداف التاريخي للمنتخب السويدي، أعلن اعتزله دوليا عقب نهائيات كأس أمم أوروبا عام 2016، وذلك بعدما سجل 62 هدفا في 116 مباراة شارك بها.

ووفقا لموقع “fotbolldirekt” السويدي، فإن أندرسون حسم قراره، وسيستدعي إبراهيموفيتش خلال التوقف الدولي المقبل في مارس/آذار الجاري.

وأشار الموقع السويدي إلى أن إبرا سيشارك مع السويد في مواجهات كوسوفو وجورجيا وإستونيا.

وكانت العديد من التقارير، قالت إن إبرا سيعود للمشاركة مع السويد في يورو 2020، بعد أن التقى مهاجم ميلان مع أندرسون في نوفمبر/تشرين ثان الماضي.

يذكر أن إبراهيموفيتش يعاني حاليا من إصابة، ومن المتوقع عودته للمشاركة في المباريات خلال أسبوعين.