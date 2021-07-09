مدرب سوريا يطالب بالصفح عن نجم المنتخب

المستقلة/- كشف مدرب منتخب سوريا نزار محروس، عن خطط وطموحات “نسور قاسيون” في الفترة المقبلة.

وقال محروس في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة: “مجموعة المنتخب السوري متوازنة، هناك فوارق فنية بين المنتخبات، والجميع سيقاتل لتحقيق حلم الوصول لمونديال قطر، جميع فرق مجموعتنا لها فرص متساوية”.

وأضاف: “الاستقالات أو الإقالات واردة وخصوصا بين المنتخبات العربية، مهمتي انتحارية، لكن ثقتي كبيرة باللاعبين واتحاد الكرة والجماهير والقيادة الرياضية، ولا شك بأن فرصتنا تاريخية وقد لا تتكرر، وبعض اللاعبين آخر فرصة لهم بالوصول للمونديال”.

وأكمل: “غدا السبت سأكون في سوريا، والإثنين سيبدأ معسكر لعدد من اللاعبين المحليين، لدي خطة عمل سأقدمها لاتحاد الكرة، سنعمل ضمن الواقع الحالي، على اتحاد الكرة اختيار الملعب الافتراضي حسب مصالحتا وبعد دراسة السلبيات والايجابيات”.

وأردف نزار: “الجهاز الفني السابق بقيادة نبيل معلول لم يستغل الوقت الممنوح له، لم يلعب المنتخب بشكل المطلوب وبتشكيلة ثابتة، لعب 7 مباريات كان فيها أخطاء بالدفاع ومشاكل بالهجوم”.

وواصل: “نسعى لاستغلال الوقت، وخصوصا مع المحليين، لست قلقا من اللاعبين المحترفين، ولا شك أن الدوري المحلي ضعيف على المستوى القاري وكذلك ملاعبنا سيئة ويجب تطويرها”.

واستمر: “لدينا خطة بديلة وهي مشاهدة اللاعبين المحليين المميزين، ولا شك أن أي لاعب محترف أو من أصول سورية يجب أن يكون معنا، بشرط أن يكون لديه الرغبة، هناك تخوف من غياب بعض النجوم ولذلك يجب أن يكون هناك البديل”.

وأشار محروس، إلى أن طلبه باستقدام خليل إلياس لينضم إلى المنتخب السوري، لأنه لاعب مهم وبارز في الدوري الأرجنتيني.

واستطرد: “نحن في مرحلة حاسمة والمنتخب بحاجة لخدمات أي لاعب مهم ومنهم عمر خريبين ولذلك طلبت طي عقوبته، لأنه هداف، وسيكون معنا في الدور الثالث بالاتفاق مع اتحاد الكرة”.

وفيما يخص الجهاز الفني المساعد، قال نزار “سيكون نفس الجهاز الذي عمل معي في أكثر من تجربة سابقة، فيما لن يكون فراس الخطيب معنا بالمرحلة المقبلة، وقد يكون بالفترات التي بعدها”.

وختم: “لم أناقش الاتحاد بأي تفاصيل مالية، لأننا في مرحلة مهمة، التأهل للمونديال وارد، ولكن يتحقق ذلك بالحب والتعاون والتجانس وتضافر الجهود والعمل الجماعي”.