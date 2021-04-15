مدرب الشرطة يرفض الاستهانة بالدحيل قبل المواجهة الآسيوية

المستقلة/- يرى الصربي ألكسندر إيليش، مدرب الشرطة العراقي، أن مواجهة الدحيل القطري، المقرر إقامتها الخميس، لن تكون سهلة في افتتاح مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا.

وقال إيليش في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: “المباراة لن تكون سهلة، فريق الدحيل واحد من الفرق المنظمة والجيدة، لكن طموحنا تحقيق نتيجة طيبة، لا سيما وأنها المباراة الأولى تعد مهمة لجميع الفرق وبالتالي الشرطة يعي جيدا أهمية نقاطها”.

وأضاف: “لبطولة قوية ومضغوطة، نخوض 6 مباريات خلال 15 يوما، وكل 3 أيام مباراة، ولا شك أنها ستكون مجهدة للاعبين، ومن الصعب أن تعيد اللاعبين للتركيز والجاهزية البدنية، ومع ذلك الشرطة يسعى لتحقيق أهدافه”.

وأتم: “من الصعب أن نقارن المباراة في البطولة الآسيوية مع مبارياتنا في الدوري العراقي، لكن نسعى للتركيز على عملنا من أجل تحقيق أفضل النتائج في البطولة”.