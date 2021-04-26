مدرب الشارقة يؤكد جاهزية فريقه لمواجهة القوة الجوية

المستقلة/- يسعى الشارقة الإماراتي، لتأكيد موقعه في الصدارة، عندما يلتقي مع القوة الجوية العراقية غدا الإثنين، على ستاد الشارقة، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2021.

وشدد عبد العزيز العنبري، مدرب الشارقة على أهمية المباراة، وقال: “استعددنا جيدا، وجميع لاعبونا جاهزون لمواجهة الجوية للمرة الثانية وستكون المباراة مهمة بالنسبة لنا، من أجل التأهل للدور الثاني”.

وأضاف: “التحدي الأكبر بالنسبة لنا الآن. سنخوض المباراة الخامسة ونحن نلعب كل 72 ساعة، وهذا الأمر صعب على اللاعبين الذين بذلوا جهودا كبيرة”.

وأكمل: “الطاقم الطبي ومدربي اللياقة البدنية يقومون بعمل جيد للغاية، واللاعبون يستجيبون مع التعافي، وتسير عملية الاستعداد بين المباريات بصورة ممتازة”.

وأوضح: “اللاعبون يشعرون بالمسؤولية الآن أكثر من أي وقت مضى، ونحن هنا نمثل الإمارات وليس النادي فقط، والموسم الماضي كنا قريبين من التأهل إلى دور الـ16 ولكننا لم ننجح بذلك في النهاية”.

وختم: “معظم اللاعبين في الفريق الحالي هم أنفسهم الذين شاركوا في دوري أبطال آسيا 2020، ولهذا نأمل أن نكون تعلمنا من الدروس، وأن نتأهل هذه المرة”.