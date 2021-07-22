مدرب السعودية يعلق على الخسارة أمام كوت ديفوار

المستقلة/- أبدى سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي الأولمبي، أسفه للخسارة أمام كوت ديفوار بنتيجة 1_2 في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الرابعة بمنافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وقال سعد الشهري في المؤتمر الصحفي عقب مباراة كوت ديفوار: “النتيجة ليست مرضية، ولكن بشكل عام سعيد بأداء الفريق اليوم رغم الخسارة، ونحن نلعب في مجموعة قوية، ومباراتنا اليوم شهدت أخطاء من لاعبينا وسيتم تداركها”.

وأضاف: “قادرون على العودة من جديد، ولدينا تجارب ماضية في كأس آسيا والعالم خسرنا فيها المباراة الأولى ثم عدنا بعد ذلك لخطف التأهل للدور القادم”.

وأشار: “الأداء كان جيدا وفرضنا شخصيتنا أمام فريق مطعم بلاعبين محترفين في أوروبا، وفي مثل هذا النوع من المباريات، من الطبيعي أن نعاقب على الخطأ بشكل سريع”.

وختم الشهري، قائلا: “سنتعلم من إيجابيات وسلبيات مباراة اليوم للمضي قدما في مباراتنا القادمة، ومازالت فرصنا بالتأهل كبيرة، والنتيجة أصبحت من الماضي، واليوم سنفكر في مباراة ألمانيا القادمة وكيف نتجاوزها ونحقق نقاط لقاءنا معها”.

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