مدرب الأهلي المصري يهاجم الفيفا

المستقلة/- وجّه بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي المصري، انتقادات حادة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ومجلة “فرانس فوتبول”.

وقال موسيماني في تصريحات نقلتها صحيفة (the south African)، إن الفيفا يتجاهل إنجازات الأفارقة وكل ما يشغله المدربين الأوروبيين فقط.

وأضاف: “فزت بـ8 ألقاب في آخر موسم مع صن داونز الجنوب أفريقي وموسمي الأول مع الأهلي المصري ولا أحد يهتم لأنني لست مدربا لفريق ليفربول مثلا.. ولكن يبقى التاريخ وسيدون كل هذه الإنجازات”.

وتابع موسيماني: “محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي كان بمقدوره الذهاب الى أوروبا والتعاقد مع مدربين من هناك، لكنه كان واثقا في قدرات الأفارقة وهو ما نحتاجه”.

وأشار إلى أن منتخب الجزائر فاز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بقيادة مدربه جمال بلماضي وأيضا صعد منتخب السنغال للنهائي مع مدربه أليو سيسيه.. نحتاج فقط للثقة في المدرب الأفريقي.

وأوضح أن أوروبا استقدمت محمد صلاح وساديو ماني، لأنهما يملكان الموهبة، مؤكدا أن افريقيا لديها الموارد وتستحق التقدير.

وأكد أنه تغلب على مدرب بريطاني في نهائي دوري أبطال إفريقيا وهو ستيوارت باكستر مدرب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي وقبلها وتغلب على البرتغالي جايمي باتشيكو في نهائي الموسم الماضي وهو مساعد سابق لمواطنه جوزيه مورينيو ولكن كل هذه الأشياء داخل الملعب ليست مهمة.

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