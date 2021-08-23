محمود عثمان : مؤتمر بغداد الاقليمي لن يخرج بنتائج ايجابية تخدم العراق

المستقلة/- رأى السياسي المستقل محمود عثمان ” ان مؤتمر بغداد الاقليمي لن يخرج بنتائج ايجابية تخدم الوضع الداخلي العراقي “.

واوضح عثمان في تصريح صحفي تابعته المستقلة : “ان المؤتمر سيستنزف مبالغ مالية كبيرة من خزينة الدولة وستحضر الوفود المشاركة ليوم واحد فقط ، وسيخرج ببيان من سطرين يدعم العراق على الورق فقط ، دون ان تكون هناك اجراءات عملية تخدم الوضع الداخلي في البلد “.

واكد عثمان ” ان الاولى من عقد هذا المؤتمر ، عقد مؤتمر وطني داخلي ، يحضره جميع الاطراف العراقية ، لدعم الانتخابات ووضع حد للسلاح المنفلت والفساد المستشري في مؤسسات الدلة ، وليس مؤتمرا دوليا في بغداد لتصدير مشاكل البلد الى الخارج “.

واشار الى انه :” في حال استعادة العراق عافيته واصبح كامل السيادة دون تدخل الاخرين فيه ، وسيطرت الدولة على السلاح المنفلت والجماعات المسلحة وقضت على الفساد ، واصبحت دولة قوية ذات شأن ، عند ذلك يمكن عقد مؤتمر دولي لحل مشاكل الاخرين “.

ومن المزمع ان يعقد مؤتمر بغداد الاقليمي في بغداد نهاية الشهر الحالي بمشاركة قادة دول الجوار والاقليمية وعدد من الدول الاوروبية”.

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